Arma con colpo in canna e droga sequestrati

Operazione ad Alto impatto a Castellammare di Stabia: arrestato per porto illegale di arma da sparo un 27enne incensurato. I carabinieri lo hanno fermato a bordo del suo scooter in via Annunziatella. Nel vano sella, aveva una pistola Beretta 92 FS calibro 9x21. L’arma era regolarmente detenuta, se non fosse che aveva il colpo in canna e due caricatori con 10 cartucce l’uno.

La perquisizione è stata estesa anche a casa del giovane, dove sono stati rinvenuti e sequestrati altre 28 proiettili calibro 9x21 anche questi regolarmente detenuti per uso sportivo. A Santa Maria la Carità i carabinieri hanno arrestato, invece, per detenzione di droga a fini di spaccio un 46enne e nella sua abitazione hanno rinvenuto e sequestrato 8 buste di marijuana per quasi 4 chili di droga. Sequestrato anche un barattolo con all’interno altri 25 grammi di hashish e 470 euro.