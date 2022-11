Arma modificata con silenziatore e cartucce sequestrata a Licola

Una pistola a salve è costata l’arresto a un 23enne di Villaricca: la "Bruni Bbm 315" calibro 8, ideata per ricreare solo il rumore dello sparo, era stata alterata per esplodere proiettili veri. Non solo. Sulla canna era stato ricavato un innesto per incassare un silenziatore. Sequestrato anche un caricatore e cinque proiettili calibro 6.35 nell'abitazione perquisita a Licola.