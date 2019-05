Sabato 18 Maggio 2019, 15:44 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2019 17:57

TERNI - Armando Del Re, il 28enne accusato di aver sparato alla piccola Noemi in piazza Nazionale, a Napoli, è stato trasferito dalla casa circondariale di Siena, dove si trovava dal giorno del suo arresto, a quello di Terni.Il trasferimento di Del Re nel carcere di Sabbione Terni, struttura di alta sicurezza, è motivato dalla gravità dei reati di cui il 28enne è accusato.Era stato intercettato in un autogrill sulla Siena-Bettolle, mentre andava con la madre e la sorella a colloquio dal padre, Vincenzo Del Re, detenuto nel carcere di alta sicurezza di San Gimignano. Per l'accusa è lui l'uomo vestito di nero che si vede nelle telecamere di sorveglianza di piazza Nazionale, quando ci fu l'agguato contro Salvatore Nurcaro, il 3 maggio scorso. Le pallottole vaganti ferirono anche una donna di 50 anni e la sua nipotina, la piccola Noemi, centrata da un proiettile che le attraversò il torace danneggiandole entrambi i polmoni. La bimba è ancora ricoverata all'ospedale Santobono in prognosi riservata.