Armando bloccato in Austria da mesi, la mamma: «Basta, lo riportiamo a casa»

Non riesce a rientrare in patria da oltre tre mesi, nonostante le ripetute richieste d'aiuto da parte dei familiari e i continui appelli a governo. La mamma di Armando Torcasio, 24 anni, residente a Marano, bloccato da diversi mesi nella cittadina austriaca di Klagenfurt, ha deciso così di passere all'azione. «Grazie all'aiuto di qualche persona di buon cuore - dice - ci stiamo organizzando con un'auto che partirà da Napoli e raggiungerà l'Austria. Armando ha seri problemi fisici e va riportato subito a Napoli, dove necessita di costanti terapie. I nostri appelli sono caduti nel vuoto, solo in pochi ci hanno sostenuto in questa battaglia. Non abbiamo alternative: c'è un unico volo, una volta alla settimana, che da Vienna raggiunge Roma. Ma anche se si optasse per questa soluzione, Armando sarebbe poi bloccato nella Capitale».

Il ragazzo, che era andato in Austria per cercare lavoro, è al momento ospitato da uno zio materno. Per tornare in patria le ha provate tutte. Scartata anche l'ipotesi di una partenza in treno, che contemplerebbe un viaggio lunghissimo e decine di tappe tra le regioni italiane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA