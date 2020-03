Armato di motosega taglia pini che rischiano di crollare: ricercato dalla polizia nel Napoletano

ERCOLANO. Pini secolari tagliati con motosega da un ignoto all'alba, con rischio crollo sulle auto in transito. Strada chiusa e operazioni di messa in sicurezza, la polizia è sulle tracce dei responsabili. È inverosimile quello che è accaduto poco fa in via Benedetto Cozzolino, la strada provinciale che unisce vari comuni del Vesuviano. All’altezza del civico 151, infatti, sono dovuti intervenire la polizia del commissariato di Portici-Ercolano, i tecnici del Comune con il vicesindaco Luigi Fiengo e la Protezione civile per mettere in sicurezza una parte della strada ed evitare tragedie.



Tre pini secolari sono stati trovati tagliati con fessure dalla profondità di oltre 30 centimetri. Le forze dell’ordine hanno dovuto provvedere, dopo i rilievi del caso, a mettere in sicurezza l’area e chiudere parte della strada. Domani mattina i tecnici dell’ufficio Verde Pubblico del Comune verificheranno se, per non arrecare danni, potranno essere abbattuti. A segnalare il disagio alcuni residenti come Pino Grazioli è il presidente dell'associazione Ercolano viva, Ciro Santoro.



«Abbiamo sporto denuncia contro ignoti- le parole del vicesindaco Luigi Fiengo- e la polizia sta indagando. Si tratta di criminali perché gli alberi sarebbero potuti crollare attentando alla incolumità dei cittadini. Inoltre, se dovranno essere abbattuti sarà una grossa perdita. Una persona informata sui fatti ha riferito di aver visto all’alba un uomo sulla cinquantina intento a tagliare gli alberi con la motosega.



Volevo anche informare i cittadini che la strada non è stata chiusa per l’allarme Coronavirus, ma per questo problema che risolveremo domani». Intanto anche il sindaco Ciro Buonajuto ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook in cui dichiara che ad Ercolano non ci sono casi accertati o sospetti di contagio da Covid-19 e invita a rispettare la profilassi». © RIPRODUZIONE RISERVATA