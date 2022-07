Perquisizione in una abitazione in via Luigi Santamaria ai Colli Aminei, dove i poliziotti hanno rinvenuto una pistola semiautomatica calibro 9x21 con 9 cartucce e, in un ripostiglio, una pistola “Beretta” modello 34 calibro 9 priva di caricatore, entrambe con matricola abrasa. Per questo, un 25enne napoletano, è stato arrestato. È accusato di detenzione abusiva di armi clandestine, relativo munizionamento, e ricettazione.