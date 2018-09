Venerdì 14 Settembre 2018, 13:52

Qualiano. Armi e droga, arrestati due giovani e denunciata una 15enne e una 26enne. È quanto scoperto dai carabinieri a Qualiano che hanno tratto in arresto due persone ritenute vicine al clan De Rosa. In manette sono finito Vincenzo Denza di 23 anni e Francesco Accetta di 22. Sono stati scoperti, insieme ad una 15enne di Giugliano e una 26enne di Mugnano, con una pistola Beretta con matricola abrasa e pronta all'uso in.quanto carica e tre panetti di hashish del peso complessivo di 265 grammi. Il tutto era stato avvolto in un k-way che i ragazzi, alla vista dei militari, avevano lanciato su un balcone. Sul tavolo della cucina sono state rinvenute 10 dosi di cocaina, 1300 euro in contanti e un bilancino elettrico. Gli arrestati sono stati rinchiusi in carcere.