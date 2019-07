Napoli: armi e droga nella stanza blindata, un microtelefono per cambiare voce

Lunedì 1 Luglio 2019, 13:54 - Ultimo aggiornamento: 01-07-2019 13:55

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale hanno arrestato Vincenzo Ioime, 36 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti e di munizionamento da guerra. I poliziotti hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo, agli arresti domiciliari, e hanno notato immediatamente la chiave di un monolocale attiguo, protetto da una porta blindata, dove hanno trovato un televisore collegato a quattro microcamere e sul tavolo tre dosi di cocaina del peso complessivo di circa 7 grammi, un bilancino di precisione, un coltellino, un rotolo di sacchetti bianchi e uno scovolino per la pulizia armi.Inoltre, sullo stesso tavolo sono stati trovati 225 euro suddivisi in banconote di vario taglio, 70 euro in monete e un telefono cellulare, mentre nel bagno accanto al water gli agenti hanno notato un foro dove all’interno sono stati trovati 5 proiettili cal.9x19 e 5 proiettili cal. 9x21 avvolti in due strofinacci da cucina. Indosso all’uomo sono stati rinvenuti anche due cellulari ed un microtelefono che consente di modificare le voci nelle conversazioni.Il 36enne è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Poggioreale.