Ai domiciliari, armi e droga in casa: 35 arrestato dalla polizia a Napoli

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato, durante un controllo in via Sant’Antonio Abate presso l'abitazione di un uomo sottoposto agli arresti domiciliari per associazione per delinquere e truffa, hanno rinvenuto una maschera per travisare il volto, una targa adesiva fotocopiata per motocicli, 2 bustine di cellophane contenenti 2,4 grammi circa di marijuana, 7 stecche di hashish del peso di 16 grammi circa, una pistola replica Olimpic 38 priva del tappo rosso, una cassetta in ferro con 36 cartucce GFL40 S.W, 2 telefoni cellulari e 1200 euro. Raffaele Iavazzi, 35enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di munizioni e ricettazione.

APPROFONDIMENTI LA DROGA In auto con dosi di hashish e tirapugni, due giovani denunciati nel... LA DROGA Hashish e marijuana in vendita sul dark web, pagamento in bitcoin:... IL CASO Portici, spaccio di droga nei pressidella stazione Circum: un...

Stanotte, inoltre, i poliziotti hanno notato in piazza San Francesco a Capuana un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi velocemente per eludere il controllo. Gli operatori lo hanno raggiunto e bloccato ed hanno accertato che era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Nocera Superiore. Massimo Ingino, 32enne avellinese, è stato arrestato per violazione degli obblighi inerenti la misura cui è sottoposto e sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché fuori dal domicilio oltre l’orario consentito.