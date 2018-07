Giovedì 5 Luglio 2018, 12:27 - Ultimo aggiornamento: 05-07-2018 13:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un fucile a canne mozzate, una pistola Cranaq Zattava, calibro 7,65, una pistola Bonifacio Echeverria, calibro 9, con relativi caricatori, entrambe di nazionalità serba, complete di munizionamento ed aventi matricole abrase, ma anche due uniformi originali costituite da giacche, pantaloni e berretti in dotazione all'Arma dei carabinieri, due lampeggianti, una palina segnaletica, due paia di manette, due passamontagna, due paia di guanti in lattice. È quanto la polizia di Stato ha trovato in un borsone che in due stavano nascondendo sotto la paglia in un terreno di Mugnano, ai confini con il quartiere di Scampia.Gaetano Rosica, 35enne napoletano, pregiudicato e sorvegliato speciale, e Ivan Mitrovic, 35enne serbo, pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale, residenti nel campo rom della circumvallazione esterna, erano controllati dagli agenti per prevenire rapine. Quando i due si sono spostati nel terreno e hanno iniziato a nascondere alcune borse, la polizia di Stato è intervenuta. Sequestrati anche circa venti kg di sigarette del monopolio della Stato, rapinate poco prima a Casoria, a una donna al quale era stata sottratta anche l'autovettura, dopo che gli era stato puntato un fucile al volto da rapinatori con il volto camuffato da passamontagna. Sono in corso accertamenti per verificare la riconducibilità dei due ad analoghe rapine messe in atto con le stesse modalità del travestimento con uniformi in dotazione alle forze di polizia, che consente loro di accedere agevolmente agli immobili delle vittime, simulando non di rado perquisizioni domiciliari.