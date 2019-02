Napoli, arrestata coppia di ladri di scooter: ne trascinavano uno a braccia

Questa notte, gli agenti della Polizia di Stato dell’ufficio prevenzione generale hanno arrestato Francesco Esposito 24enne, e Angelo Fusco, 25enne , entrambi con precedenti di polizia, per i reati di furto aggravato e in concorso tra di loro anche di ricettazione e resistenza a P.U. Su segnalazione della sala operativa, i poliziotti hanno raggiunto via Antonio de Curtis, dove hanno trovato due giovani che dopo aver armeggiato vicino ad un motociclo, lo stavano trascinando a braccia, in quanto la ruota posteriore era bloccata da una catena.



Alla vista degli agenti, i due giovani, che al momento calzavano dei caschi integrali a, hanno tentato di fuggire, ma dopo una breve fuga sono stati bloccati. Inoltre i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato numerosi attrezzi del mestiere, (smerigliatrice angolare a batteria, 2 centraline elettroniche e delle chiavi decodificate), utilizzate ad eludere i sistemi di protezione Il motociclo è stato sottoposto a sequestro. Francesco Esposito e Angelo Fusco sono stati entrambi arrestati, in attesa del rito per direttissima che si terrà questa mattina

Martedì 19 Febbraio 2019, 14:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA