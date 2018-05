Martedì 8 Maggio 2018, 21:15 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2018 21:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Acerra. Arrestata Patrizia R. , la donna di Acerra che per evitare il carcere ricorreva ad una serie di maternità come la contrabbandiera Adelina interpretata da Sophia Loren nel film di De Sica, Ieri oggi e domani. La signora Patrizia condannata in via definitiva per violenza sessuale aggravata nei confronti di due bambine di appena 6 ed 8 anni costrette ad avere rapporti oltre che con lei anche con il loro padre, la madre naturale ed un vicino di casa ultrasessantenne, deve scontare un residuo di pena di circa 12 anni di galera. Ad arrestarla sono stati gli agenti del commissariato di Acerra guidati dal vicequestore Antonio Galante in esecuzione di un ordine di carcerazione del tribunale. La donna era sfuggita alla galera perché durante questi anni ha partorito ben 4 figli insieme al suo nuovo compagno. La signora Patrizia è stata arrestata dopo un breve periodo di latitanza. La donna è stata associata al carcere di Lauro insieme a suo figlio di un anno e mezzo.