Penna pistola modificata per sparare ​a distanza di 50 metri: arrestato nel Napoletano

I carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate hanno arrestato per detenzione illegale di arma clandestina V.R., 33 anni. È stata perquisita la sua abitazione perché negli ultimi giorni i suoi movimenti avevano insospettito i militari. Nel cortile, nascosta in un astuccio, una penna-pistola priva di matricola, marca Erma modello Sg-67, sei proiettili e un bossolo. L’arma era modificata: la canna era stata allungata garantendo una gittata di 50 metri. L’arrestato è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa di convalida.





