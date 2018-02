Catturato in casa affiliato al clan Polverino: è il genero del boss Iacolare

Lunedì 26 Febbraio 2018, 13:56 - Ultimo aggiornamento: 26-02-2018 16:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era tornato nella sua abitazione per curarsi il mal di denti. Giuseppe Passaro, 39 anni, uno degli ultimi latitanti del clan Polverino, è stato acciuffato stamani dai carabinieri. Deve espiare nove anni di reclusione per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e spaccio commessi nelle province di Napoli, Rimini e Firenze nel 2000.Passaro si era sottratto all'arresto il 16 febbraio, ma stanotte i carabinieri lo hanno localizzato a casa sua dove era tornato per farsi delle iniezioni di antidolorifico per il mal di denti.All’arrivo dei militari ha tentato di fuggire saltando da una finestra sul retro dell’abitazione ma lo hanno bloccato i militari che circondavano l’abitazione. L'uomo è ora detenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.Giuseppe Passaro è il genero di Gaetano Iacolare, esponente di spicco del clan Nuvoletta, condannato per l'uccisione del giornalista del Mattino Giancarlo Siani.