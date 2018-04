Arrestato balordo a Forio per violenze in famiglia. Ai domicilari presso la comunità di accoglienza che lo ospita.

Sabato 14 Aprile 2018, 21:21 - Ultimo aggiornamento: 14-04-2018 21:21

Balordo, violento, senza occupazione e senza dimora. E' finito agli arresti nella giornata di oggi a Forio Marco Pedrizzi che dopo mesi di vessazioni, minacce ed aggressioni alla ex moglie ed ai tre figli - tutti minorenni - si è visto notificare dai carabinieri l’ordinanza interdittiva firmata dal gip Chiara Bardi in ordine ai reati relativi ad atti di persecuzione nei confronti della ex moglie e dei tre figli e di violazione degli obblighi di assistenza familiare. L’uomo, che risulta essere separato dal 2016, in questi anni secondo quanto accertato dagli investigatori della Compagnia Carabinieri di Ischia al comando del capitano Andrea Centrella, non ha mai cessato di importunare l’ex moglie ed i figli nati dalla loro unione, al punto di essere stato denunciato più volte proprio dalla ex consorte anche per l’aggressione al più grande dei tre figli - oggi appena quindicenne - che aveva tentato di difendere la mamma proprio dall’ennesima violenza messa in atto dall’arrestato, al termine di una accesa discussione. A questo episodio, è seguito fra gli altri anche quello nel corso del quale il Pedrizzi si intrufolava abusivamente nella casa della ex moglie, spaventando la più piccola delle figlie e costringendo da quel momento la donna a non poter più recarsi al lavoro, per non lasciare da soli in casa i bambini. L’uomo si trova ristretto ai domiciliari presso la struttura “Giovanni Paolo II” di Forio, il centro di accoglienza per persone indigenti gestito dalla Diocesi di Ischia.