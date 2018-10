I carabinieri della compagnia di Giugliano hanno tratto in arresto per associazione a delinquere di tipo camorristico e rapina in concorso ciro napolitano, 40enne di Grumo Nevano già noto alle forze dell’ordine e ritenuto affiliato al clan camorristico degli “aversano” attivo in passato nel comune di grumo.



L’uomo è stato raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale presso la corte d’appello di Napoli e dovrà espiare un residuo pena di 1 mese di reclusione per reati commessi a Grumo nel 2013. Dopo le formalità è stato tradotto al centro penitenziario di Secondigliano.

Domenica 14 Ottobre 2018, 14:04

