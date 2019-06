Venerdì 21 Giugno 2019, 12:10

Arrestato dai carabinieri il borseggiatore pendolare, terrore dei visitatori della città archeologica. Dopo l’ennesimo colpo, ai danni di un turista degli Scavi, è stato bloccato ed arrestato dai carabinieri del posto fisso del Parco Archeologico di Pompei. L’uomo, un pregiudicato 56enne di Portici, approfittando della folla che, in questo periodo di alta stagione turistica, nelle ore di punta c’è alla stazione della Circumvesuviana di Pompei-Scavi, ha sottratto il telefonino ad un turista in attesa del treno per Napoli. La fuga del ladro è stata bloccata, tra gli applausi dei turisti, da un militare dell’Arma del posto fisso carabinieri degli Scavi, impegnato, proprio, nei controlli straordinari della stazione. L’uomo è accusato di furto con destrezza.