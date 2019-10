I carabinieri della stazione di Sant’Anastasia, con i colleghi del nucleo cinofili di Sarno, hanno arrestato un 27enne incensurato di Sant’Anastasia. risponderà di detenzione di droga a fini di spaccio perché è stato trovato in possesso di 1,2 chili di marijuana tenuti in 5 cassette di plastica. Lo stupefacente è stato fiutato dal cane antidroga in un container nel cortile dell’abitazione. L’arrestato è agli arresti domiciliari. © RIPRODUZIONE RISERVATA