Arrestato il ladro di portapacchi: fermato con chiavi alterate e grimaldelli

I carabinieri della stazione di Grumo Nevano hanno denunciato un 43enne di Melito già noto alle forze dell'ordine per furto e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

L’uomo era in via Borsellino a Casandrino. Quando ha notato la pattuglia ha provato a fuggire a piedi ma è stato facilmente raggiunto e bloccato. A bordo della sua auto vari attrezzi atti all'effrazione e di due portapacchi che aveva poco prima asportato da due autovetture in sosta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA