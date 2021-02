Quarto, arrestato latitante tedesco: è accusato di furto a Bagnoli

Questa mattina gli agenti del commissariato di Pozzuoli hanno catturato a Quarto, all'interno di un panificio di via Campana, Dmytro Korotin, 32enne tedesco, nei cui confronti lo scorso 14 gennaio la Corte d’Appello di Napoli – prima Sezione Penale aveva emesso un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare disponendo la custodia in carcere, per aver violato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria cui era sottoposto per un furto con destrezza commesso a Bagnoli nel maggio dello scorso anno.

Ultimo aggiornamento: 18:52

