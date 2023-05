Napoli, accoltellato a via Stendhal: arrestato l'aggressore per tentato omicidio

È stato fermato per tentato omicidio il presunto aggressore dell'uomo accoltellato in via Stendhal martedì 2 maggio. La stessa vittima ha fornito, ai poliziotti dell'ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli, le generalità del suo aggressore, prima di essere trasportato all'ospedale del Mare dove è stato curato per ferite da taglio alla schiena e al costato.

I poliziotti, visionando le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza di un'attività commerciale della zona e grazie alle dichiarazioni di alcuni testimoni presenti, hanno accertato che la vittima, a seguito di una discussione per futili motivi, era stata spintonata e, una volta a terra, colpita diverse volte con un oggetto contundente.

L'aggressore si è poi allontanato a bordo di un'auto, rendendosi irreperibile. Successivamente l'uomo, un 72enne con precedenti, si è costituito negli uffici del commissariato San Paolo.