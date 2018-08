Venerdì 24 Agosto 2018, 16:22

Sei anni, cinque mesi e 23 giorni di carcere: è la pena che dovrà scontare Antonio De Matteo, 44enne di Giugliano arrestato dai carabinieri dell’aliquota radiomobile di Giugliano in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Napoli.De Matteo è stato condannato per truffa e uso di atto falso commessi nel 2014; contraffazione di altri pubblici sigilli commessa nel 2002, concorso in ricettazione, riciclaggio e simulazione di reato commessi in epoca anteriore e prossima al 2002 e concorso in ricettazione e riciclaggio commessi in epoca anteriore e prossima al 2002. Dopo le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale.