Quattro barattoli di marijuana nascosti tra i cespugli: arrestato pusher a Qualiano

I carabinieri di Qualiano hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti Antonio Accardi, 22enne già noto alle forze dell’ordine fermato in piazza Rosselli e trovato in possesso di tre bustine di marijuana. I carabinieri - che avevano precedentemente “monitorato” i movimenti del ragazzo e lo avevano muoversi in maniera sospetta - hanno effettuato un controllo più approfondito.

Tra i cespugli sono stati rinvenuti e sequestrati quattro barattoli in vetro – avvolti interamente da nastro isolante di colore nero - al cui interno erano contenute altre 93 dosi della stessa sostanza per un peso complessivo di 100 grammi. Trovato anche un piccolo bilancino elettronico e numerose bustine in cellophane per il confezionamento della droga.



