Disarmato dalle due vittime designate, arrestato il rapinatore 18enne della Circum

Sabato 9 Marzo 2019, 14:18

Ha tentato di rapinare due minori che però sono riusciti a disarmarlo e a chiedere soccorsi. Così è stato arrestato un 18enne stabiese incensurato che è stato identificato dai carabinieri di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari. Il giovane dovrà rispondere dell'accusa di reato di tentata rapina aggravata, lesioni personali e porto illegale di arma bianca. I fatti risalgono alla sera del 4 marzo e sono avvenuti nella stazione Eav Moregine di Pompei.Il 18enne avrebbe tentato di rapinare due 17enni dei loro smartphone e dei soldi minacciandoli con un coltello. Avrebbe intimato la frase: «Datemi i soldi e il cellulare e nessuno si farà male», ma le vittime, due studenti di Pompei, hanno reagito bloccando il malfattore, disarmandolo e mettendolo in fuga dopo una violenta colluttazione.Subito dopo aver subìto il tentativo di rapina, i due minori sono andati in ospedale per farsi visitare: hanno riportato una frattura alle ossa nasali e ferite superficiali alle braccia e alle gambe. Dal pronto soccorso è partita la segnalazione ai carabinieri. I militari dell'Arma sono intervenuti nel presidio ospedaliero stabiese ed hanno raccolto la denuncia delle vittime e la loro descrizione del rapinatore arrivando, anche grazie alle immagini del circuito di sorveglianza installato nella stazione, alla sua identità.