Napoli, arrestato il ras del cemento: Simeoli deve scontare sei anni

L'imprenditore di punta del mattone di Marano, Antonio Simeoli, alias Ciaulone, è stato arrestato nuovamente nella serata di ieri dai carabinieri della locale compagnia. L'uomo, che era stato condannato per associazione mafiosa (clan Polverino) ed era in regime di 41 bis, era uscito dal carcere per scadenza dei termini di custodia cautelare.

Simeoli era in attesa di un ulteriore pronunciamento della Cassazione dopo la condanna in appello. Da ieri è di nuovo in carcere perché deve scontare altri sei anni. I carabinieri hanno notificato un provvedimento cautelare anche a uno dei due figli, Benedetto, anch'egli imprenditori, che deve scontare solo un anno. Entrambi sono stati condotti nel carcere di Poggioreale.

Ultimo aggiornamento: 14:48

