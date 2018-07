Arrestato lo scippatore della Circum: fermato con uno smartphone rubato

Giovedì 19 Luglio 2018, 13:17 - Ultimo aggiornamento: 19-07-2018 13:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICO EQUENSE - Strappa di mano lo smartphone ad un 47enne di Sorrento che chattava seduto all'interno di un treno in sosta alla stazione Circum di Vico Equense e poi scappa lungo i binari, nella galleria ferroviaria. Viene arrestato dai carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Sorrento. Lui è Aleksey Cozzolino, 21enne, di origine russa ma residente a Torre del Greco, già noto alle forze dell'ordine.In un primo momento è stato inseguito dalla vittima, che nel tentativo di raggiungerlo è caduta a terra. Poi l'uomo è stato rintracciato e bloccato dai carabinieri in località Seiano.La vittima ha riportato traumi ed escoriazioni agli arti superiori ed al fianco destro ed è stato affidato ai medici del locale ospedale che l’hanno dimesso con una prognosi di 8 giorni; gli è stato inoltre riconsegnato il telefono cellulare recuperato. L’arrestato è in carcere.