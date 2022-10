Arrestato spacciatore di 19 anni, un altro bloccato con marijuana

Due spacciatori arrestati nel capoluogo campano e nell'hinterland partenopeo. In piazza Gravina, angolo via Severino a Napoli, i poliziotti hanno raggiunto e bloccato un pusher, trovandolo in possesso di numerose bustine contenenti marijuana. In più, hanno rinvenuto nella sua abitazione altre bustine contenenti la stessa sostanza per un peso complessivo di circa 77 grammi. A.D.S., 36enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A Castellammare di Stabia i carabinieri hanno invece arrestato un 19enne per detenzione di droga a fini di spaccio: era in via Sarnelli, angolo salita De Turris, e aveva appena consegnato a due uomini in scooter un piccolo involucro, in cambio di una banconota. I “clienti” sono fuggiti e si sono dileguati nelle strade della città; mentre il pusher è stato trovato in possesso di due stecchette di hashish e 30 euro in contante ritenuto provento illecito. In attesa di giudizio è stato sottoposto ai domiciliari.