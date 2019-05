Il mercatino delle stecche di hashish: arrestato spacciatore nel Napoletano

Venerdì 24 Maggio 2019, 15:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno arrestato in flagranza di reato per la cessione di una stecca di hashish un 37enne di via Panoramica già noto alle forze dell'ordine.Nel corso di perquisizioni, personali e nel domicilio di C. A., sono stati sequestrati complessivamente 2,6 grammi di hashish, uno spinello e 46 pacchetti di sigarette di contrabbando.Nell’ambito di altro contesto è stato denunciato in stato di libertà un 54enne di via Marittima già noto alle forze dell'ordine e trovato in possesso di 170 pacchetti di “bionde” illegali. L’arrestato è stato sottoposti ai domiciliari.