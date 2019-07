A spasso con 30 grammi di hashish, arrestato spacciatore a Ischia

Giovedì 11 Luglio 2019, 15:34

Gli agenti del commissariato di Ischia hanno arrestato Antonio di Maso, 37enne già noto alle forze dell’ordine, fermato in via San Vito, mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi della propria abitazione parlando al telefono in maniera concitata.Alla vista dei poliziotti l’uomo ha cercato di disfarsi di due involucri contenenti hashish cercando di guadagnare la fuga. Bloccato e controllato, è stato trovato in possesso di 30 grammi di droga accuratamente confezionati, di un cellulare e della somma di 110 euro. A casa, all’interno di un comodino, sono state rinvenute altre dosi di hashish.La droga, i soldi e il cellulare sono stati sequestrati e il 37enne arrestato.