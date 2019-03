Hashish, cocaina e il libro mastro della droga: arrestato spacciatore nel Napoletano

Domenica 31 Marzo 2019, 14:09

I carabinieri della tenenza di Quarto Flegreo hanno arrestato un uomo di 31 anni, incensurato, trovato in possesso di cocaina e hashish. I militari dopo il fermo, hanno perquisito l'abitazione dell'uomo in cui sono state rinvenute 11 dosi di cocaina, quattro stecche di hashish e materiale per il confezionamento in dosi. Tutto il materiale è stato sequestrato. Ritrovati nell'abitazione anche appunti manoscritti, verosimilmente vergati per rendicontare l'attività illecita.Il 31enne al momento è stato posto ai domiciliari in attesa di giudizio direttissimo, che si celebrerà domattina presso il tribunale di Napoli.