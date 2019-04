Sabato 27 Aprile 2019, 15:06

Gli agenti del commissariato di Torre del Greco hanno arrestato un uomo di 41 anni, Aniello Ruggiero, già ai domiciliari ma sorpreso nella sua abitazioni con 1,8 grammi di cocaina e 840 euro in banconote di vario taglio, ritagli di busta in cellophane utilizzata per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione e un block notes con la contabilità e del mannitolo per il taglio della droga.