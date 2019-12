Venti bustine di marijuana nello scooter, arrestato lo spacciatore dei Vergini

Ieri sera gli agenti di polizia del commissariato San Carlo Arena hanno notato in via Vergini un uomo su uno scooter fermo sulla strada. I poliziotti lo hanno controllato trovandolo in possesso di quattro bustine di marijuana e della somma di 265 euro mentre, nel motociclo, hanno rinvenuto altre 15 bustine e 43 stecche della stessa sostanza per un peso complessivo di 136 grammi.



L. S. napoletano di 41 anni con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA