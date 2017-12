Tenta di acquistare sterline d'oro con un assegno falso: napoletano arrestato a Torino

Venerdì 29 Dicembre 2017, 15:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La polizia ha fermato un 41enne di Napoli che, a Torino, ha tentato di acquistare da un Compro Oro 123 sterline d'oro, per un valore di circa 35mila euro, con un assegno circolare falso. Il truffatore ha concordato l'acquisto al telefono per poi presentarsi con una carta d'identità contraffatta così come una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Al titolare, inoltre, aveva detto di aver già inviato alla banca una copia dell'assegno pattuito ma, quando un dipendente si è presentato allo sportello per versare l'assegno, il personale di credito gli ha spiegato che non era possibile perché il giorno prima la filiale aveva avuto problemi con le linee telefoniche. Immediata è così scattata la chiamata al 112, con la polizia che ha fermato il truffatore ancora all'interno del Compro Oro.L'uomo, alcuni precedenti per truffa, è stato arrestato per possesso e fabbricazione di documenti falsi e denunciato per tentata truffa.