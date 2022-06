Arrestato scippatore a Castellammare, trovato nascondiglio di proiettili e droga

Scippa una donna di 61 anni, ma i carabinieri vedono la scena e lo bloccano dopo un inseguimento a Castellammare. Refurtiva recuperata, il 39enne è ai domiciliari in attesa di giudizio. Non l'unico finito nel mirino. Sono 54 le persone identificate, 28 i veicoli ispezionati dai militari. In particolare, un 74enne di Lettere è stato denunciato perché trovato alla guida della sua auto con targa contraffatta. In un tombino, lungo la tratta ferroviaria Castellammare–Torre Annunziata, rinvenuta una pistola a salve senza tappo rosso. Nello stesso nascondiglio, trovato anche un serbatoio per pistola con un proiettile calibro 9x17 e altri 42 colpi dello stesso calibro.

Non solo armi, anche droga: 27 grammi di marijuana, 5 di cocaina e un bilancino per pesare le dosi. Previsti altri controlli.