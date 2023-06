Napoli, parcheggiatore abusivo recidivo arrestato a via Caracciolo

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato San Ferdinando hanno rintracciato e arrestato in via Caracciolo , 52enne napoletano, in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso martedì scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

L'uomo deve espiare la pena residua di 1 anno e 2 mesi di reclusione per aver esercitato l’attività di parcheggiatore abusivo e e percezione indebita del reddito di cittadinanza, commessi a Napoli tra il 2020 e il 2021.