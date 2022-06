Frattamaggiore, ruba in un cantiere edile: arrestato 47enne di Sant'Antimo

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sepano a Frattamaggiore hanno notato un uomo intento a caricare una scala di alluminio all’interno di un’auto e che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo ma è stato bloccato.

Inoltre, i poliziotti hanno rinvenuto all’interno della vettura un’altra scala di alluminio e tre puntelli di ferro accertando che li aveva asportati da un vicino cantiere edile. P.G., 47enne di Sant’Antimo con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto, mentre la refurtiva è stata restituita al titolare della ditta.