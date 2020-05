In scooter con la marijuana sulla statale per Agerola: arrestati due giovanissimi

I carabinieri della stazione di Gragnano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio C. C., 22enne di Castellammare, e L. D., 20enne del posto, entrambi già noti alle forze dell’ordine.



I militari hanno bloccato i due ragazzi mentre percorrevano la strada statale per Agerola a bordo di uno scooter. Perquisiti, il 20enne è stato trovato in possesso di 105 grammi di marijuana mentre C.C. aveva nelle tasche la somma contante di 1880 euro poi sequestrata perché ritenuta provento del reato. © RIPRODUZIONE RISERVATA