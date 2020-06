Task force sicurezza a Poggioreale: arrestato rapinatore, denunciate sei prostitute

Operazione di controllo del territorio dei carabinieri del comando provinciale di Napoli nelle strade del quartiere Poggioreale. Insieme agli uomini del radiomobile di Napoli e del reggimento Campania, i militari della compagnia di Poggioreale hanno controllato 180 persone: 48 sono pregiudicati.

Un 56enne di via Stadera è stato arrestato in forza di un provvedimento del Tribunale di Napoli: l’uomo dovrà scontare tre anni e due mesi di detenzione domiciliare per furto aggravato e rapine commesse tra il 2012 ed il 2017.

I carabinieri della stazione di Poggioreale hanno poi denunciato per atti osceni in luogo pubblico e atti contrari alla pubblica decenza sei prostitute, due delle quali extracomunitarie colpite dalla richiesta per l’espulsione dal territorio nazionale.

Denunciati anche due fratelli di 39 e 24 anni: i militari del nucleo operativo hanno perquisito la loro abitazione in via Bruno dove hanno rinvenuto e sequestrato un sistema elettronico di rilevamento microspie. Rinvenuti e sequestrati 8 chili di tabacchi lavorati esteri da contrabbando.

I carabinieri del Nas di Napoli hanno infine controllato anche un bar in via delle Repubbliche Marinare; per il deposito in uso all’esercizio commerciale è stata disposta la chiusura: gravi le carenze igienico sanitarie.

