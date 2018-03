Arresti all’alba: smantellato giro di droga tra Teramo, Napoli, Ascoli ed Ancona

Giovedì 15 Marzo 2018, 07:55 - Ultimo aggiornamento: 15-03-2018 08:19

Dalle cinque di questa mattina, 80 carabinieri del comando provinciale di Teramo, unitamente a quelli di Napoli, Ascoli Piceno ed Ancona, è coadiuvati da unità cinofile, stanno eseguendo undici ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di L’Aquila su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.I destinatari sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, detenzione illegale di armi e munizioni.Smantellato, insomma, un vasto giro di droga che coinvolgeva tre regioni.L’operazione, denominata “Sta senz pensier”, verrà illustrata in una conferenza stampa convocata per le 11 nel comando di Teramo.