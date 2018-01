Martedì 16 Gennaio 2018, 10:49 - Ultimo aggiornamento: 16-01-2018 11:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trentadue persone rapinate in un mese. Diciassette i colpi messi a segno. Sette i componenti della banda: quattro sono minorenni. Sono stati arrestati questa notte dai carabinieri di Pomigliano d’Arco e Castello di Cisterna. Indagini della Procura di Nola, diretta da Annamaria Lucchetta.È l’ennesima babygang del Napoletano in azione nella stessa area in cui sabato scorso una coppia di minori ha picchiato con delle catene due coetanei.