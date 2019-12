Ieri mattina gli agenti del commissariato Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, hanno riconosciuto in via De Meis e arrestato per evasione, sapendolo agli arresti domiciliari, C.C. napoletano di 44 anni.



L'uomo era sottoposto alla misura dallo scorso 16 novembre per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA