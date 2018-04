I Carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile di Casoria hanno tratto in arresto Giuseppe Addevico, un 21enne di Afragola già noto alle forze dell'ordine e un 15enne di Caivano incensurato. I militari li hanno fermati in via Vallante in sella a uno scooter, subito dopo che i giovani avevano ceduto una dose di stupefacente ad un compratore riuscito ad allontanarsi nelle fasi concitate dell’intervento. Le conseguenti perquisizioni personali hanno portato al rinvenimento di circa 9 grammi di hashish in stecchette e della somma di 20 euro in banconote di vario taglio ritenuta provento di attività illecita. Addevico è ora ai domiciliari. Il minorenne nel Centro di prima Accoglienza di Napoli.

Domenica 15 Aprile 2018, 11:54

