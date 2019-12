Aveva bisogno della schiuma da barba ed è uscito di casa per acquistarla. Prima di rientrare ha approfittato per bere una birra al bar e comprare le sigarette. Poco prima di tornare nella sua abitazione – nella quale sta scontando i domiciliari – Renato Costantino, 57enne di Bacoli, viene fermato e arrestato dai carabinieri della locale stazione.



In attesa di giudizio, dovrà rispondere di evasione