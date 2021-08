Napoli, arrestati un pusher e un 34enne accusato di aver minacciato l'ex compagna

In piazza Nazionale un 26enne è stato trovato in possesso di 5 bustine con 5,1 grammi di marijuana e nella sua abitazione gli agenti hanno poi rinvenuto, in un cassetto dell’armadio, un contenitore con 2,4 grammi circa della stessa sostanza, materiale per il confezionamento della droga e 115 euro. Il giovane della Repubblica Dominicana è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Un altro arresto, ma per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia, è scattato in via Ghisleri, a seguito di una lite. I poliziotti sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato che più volte, nell’ultimo mese ,il suo ex compagno si era recato nel loro appartamento per insultarla e minacciarla. Il 34enne napoletano con precedenti di polizia è stato rintracciato nei pressi dell'abitazione coniugale.

