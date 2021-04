In cucina due barattoli di marijuana, arrestato pusher a Ercolano

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano hanno effettuato un controllo in via Palmieri ad Ercolano presso l’abitazione di un uomo dove, grazie al cane Dorian, hanno rinvenuto, in un mobile della cucina, due barattoli e alcune buste contenenti 1 kg circa di marijuana, 2 bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 100 euro, mentre, all’interno di un mobiletto del bagno, hanno trovato 9 cartucce.

Luigi Scognamiglio, 32enne di Pompei con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione di munizionamento di arma comune da sparo.

Inoltre, nello stesso pomeriggio i poliziotti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in corso Umberto I a Portici dove hanno rinvenuto, in uno sgabuzzino, un involucro con 100 grammi circa di marijuana, un bilancino di precisione e 295 euro.

V.B., 22enne di Ercolano, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.