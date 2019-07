Spaccio di cocaina sull'isola azzurra, pusher bloccato dai carabinieri

Mercoledì 31 Luglio 2019, 14:20

La pattuglia dei carabinieri di Anacapri coordinati dal capitano della compagnia di Sorrento Marco La Rovere, nel corso del servizio notturno accortasi di alcuni strani movimenti di tre giovani che sostavano nei pressi di un locale pubblico ha bloccato uno spacciatore proprio mentre cedeva a due persone, un 23enne e un 21enne, due contenitori al cui interno vi era un grammo di cocaina ciascuno. L'intervento dei militari ha bloccato la vendita e i due giovani assuntori anacapresi e lo spacciatore, 25enne residente a Capri, con precedenti specifici per spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati tradotti in caserma per completare le operazioni di rito. Per i due acquirenti è stata attivata la procedura con la segnalazione alle autorità prefettizie, mentre il pusher, al fine di approfondire le indagini, veniva trasferito dalla pattuglia dei carabinieri nella sua abitazione nella parte alta di Capri per effettuare una perquisizione alla sua presenza.Durante l'operazione i militari rinvenivano ben celati in un ripostiglio venti grammi di cocaina, quaranta grammi di hashish e cinque grammi di marijuana. Da qui scattava l'arresto con l'accusa nei suoi confronti di detenzione e spaccio di droga e questa mattina il giovane caprese è stato condotto al carcere di Poggioreale a disposizione dell'autorità giudiziaria impegnata alla prosecuzione delle indagini nei suoi confronti.