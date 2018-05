Droga a domicilio nel Rione Gescal, pusher 21enne arrestato ad Afragola

Giovedì 17 Maggio 2018, 15:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I poliziotti del commissariato di Afragola hanno arrestato Nicola Ramaglia, 21 anni, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: il giovane era solito organizzare la consegna della droga “a domicilio”, spostandosi in macchina soprattutto nel Rione Gescal.Poco dopo la mezzanotte, nei pressi della rotonda di Corso Italia, è stato fermato dagli agenti dopo un breve inseguimento: addosso aveva tre bustine di marijuana e una stecca di hashish, nel vano portaoggetti altre sei bustine di marijuana.L’operazione antidroga è stata quindi estesa in un appartamento di Casoria, dove gli agenti hanno rinvenuto nella tasca di un giubbino riposto in un armadio altre due stecche di hashish e una plancia della stessa droga.Ramaglia è stato arrestato e condotto presso il carcere di Poggioreale.