Ischia, carabinieri sedano rissa in casa e trovano armi e marijuana

I carabinieri di Ischia hanno denunciato stamani un 47enne già noto alle forze dell'ordine per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e detenzione abusiva di armi. I militi coordinati dal capitano Mitrione, intervenuti per sedare una rissa familiare in una abitazione, hanno percepito un forte odore di marijuana ed a seguito di perquisizione hanno trovato sette piantine di cannabis in una piccola serra artigianale installata nella camera da letto, 32 grammi di marijuana essiccata e pronta per il confezionamento; inoltre sono state rinvenute una mazza da baseball e una pistola ad aria compressa priva di tappo rosso con due confezioni di piombini.

