12 chili di sigarette di contrabbando nell'auto, altri 186 chili a casa: arrestato 34enne nel Napoletano

Domenica 30 Giugno 2019, 12:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrestato dai carabinieri della stazione di Marigliano Pasquale Caliendo, 34enne di Mariglianella già noto alle forze dell’ordine.Nel corso di una perquisizione veicolare, l'uomo è stato trovato in possesso di 620 pacchetti di sigarette di varie marche nazionali ed estere, per un peso complessivo di 12 chili.La perquisizione, estesa anche all’abitazione e a un garage di proprietà di Caliendo a Somma Vesuviana, ha consentito ai militari di rinvenire e sequestrare altri 9.295 pacchetti per complessivi 186 chili.Al termine delle formalità di rito, Caliendo è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di celebrazione di giudizio direttissimo.