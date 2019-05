Domenica 5 Maggio 2019, 13:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti del commissariato Vicaria Mercato hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio un cittadino del Gambia di 29 anni trovato in possesso di 350 grammi di marijuana suddivisa in diverse confezioni poste all’interno di alcuni cassetti di una scrivania nella sua abitazione dell’uomo in via Sant’Agostino alla Zecca.